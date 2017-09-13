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13 Eylül 2017 15:08

Fındık fiyatını fındığını yakarak tepki gösterdi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı ve serbest piyasada oluşan fındık fiyatına tepkiler sürüyor.

Fındık fiyatını fındığını yakarak tepki gösterdi

13 Eylül 2017 15:08

Fındığını toplayıp harmanda kuruttuktan sonra satmak istediğinde serbest piyasada 8,5 TL fiyatı gören üretici tepki göstererek çuval çuval fındığını yaktı.


Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nın açılışı ve TMO’nun fındık alımı yapmasına rağmen oluşan fındık fiyatı üreticiyi memnun etmedi. Fındık fiyatının hala maliyetinin altında olduğunu ileri süren üretici Muhammet Şadi Nebioğlu, Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Valiliği’nin karşısında fındığını yakarak tepkisini gösterdi. Fındık üreticisinin temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları’nın yeteri kadar üreticinin hakkını savunamadığını söyleyen Nebioğlu “Ben bütün geçimini fındıktan sağlayan bir üreticiyim. Ancak fındıkta söz sahibi Ziraat Odaları gibi kurumlar sesini çıkartmayınca bende bireysel tepkimi fındık yakarak göstermekteyim. Fındık borsası açıldı, TMO devrede ama hala fındık fiyatı maliyetinin altında satılmaktadır. Fındıkla ilgili ilaçlama, gübre, mazot her şey yüzde yüz artarken, fındık fiyatı yüzde 50 geri düştü. Fındık çuvalı dahi 50 kuruşken bugün 1 TL’nin üzerinde satılmaktadır. Fındığın 15 TL’den aşağı fiyatı olursa üretici zarardadır. Fındığın maliyeti 8 TL’nin üzerindedir. Borsa açıldı ancak borsa zenginlerin borsasıdır. İhtiyacı olmayanlar borsaya fındığını bırakacaklardır. Ancak ihtiyacı olan üretici serbest piyasada fındığını 7-8 TL’den maliyetine satmak zorunda kalacaktır. Şuanda iş başında bulunan hükümet fındık üreticilerinin ekmeği ile oynamaktadır. Şuanda okullar açılıyor. Çocuklarımız okullara gidecekler. Üreticiler hangi parayla okul masraflarını karşılayacaklar. Önümüzdeki aylarda Tarım Kredi Kooperatifleri borç taksitini ödeyemeyen üreticilerin icra takiplerine başlayacaklar. İşte bu imkansızlıklar içerisinde üreticiler çaresiz serbest piyasada 8,5 TL olan fiyattan fındığını satmak zorundadır. Buna da hiçbir üretici temsilcisi kuruluş çıkıp tepki göstermemektedir. Ben de bir üretici olarak kendi fındığımı yakarak tepkimi dile getiriyorum” dedi.




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