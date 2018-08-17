Fındık fiyatları için iddialı tahmin

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, rekolte azlığı ve üreticinin pazara az miktarda fındık indirmesi nedeniyle piyasada ürün fiyatının hızla yükselmeye başladığına dikkat çekti. Karan "Sezon başlayalı henüz bir hafta oldu. İlk günlerde 11 liradan serbest piyasada fındık alıcı buldu. Sezonun başlangıcından sonra geçen bir haftalık zaman içerisinde fiyat 13 lira seviyesini gördü. Serbest piyasa gösteriyor ki fındık rekoltesi düşük ve üretici pazara fındık indirmedikçe fiyatlar giderek yükseltmektedir” diye konuştu.

"Bu beklenen fındık pazara inmez"

Giresun’da mevcut rekoltenin önemli bir kısmının her yıl ağustos sonu ve eylül ayı başında piyasaya indiğini, bunun da fiyata olumsuz yansıdığını aktaran Karan, "Eylül ayı okulların açıldığı dönem, fındıkta hasat sonu. O nedenle bu ayda piyasaya her yıl ciddi fındık inişi yaşanıyordu. Bu da piyasada fındık fiyatının az da olsa düşmesini sağlamaktaydı. Çünkü eylül ayında pazara inen fındık ihracatçıların stoklarını dolduruyordu. Ancak bu yıl beklendiği gibi olmayacaktır. Bugün 13 lirayı bulan fındık fiyatı eylül ayında da yükselmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

"15 lirayı aştığı görülecek"

Karan, fındık fiyatının 15 lirayı aşacağı yönünde beklentileri bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu aylarda fındık pazara inerdi. Ancak görülmektedir ki ekolojik mevsim değişikliği gibi nedenlerden dolayı fındık hasadı hala devam etmektedir. Dolayısıyla fındık henüz harmana dahi inmemiştir. Bununla birlikte rekolte geçen yılın neredeyse üçte biri oranındadır. Rekolte azlığı ve mevcut ürünlerin pazara inmemesi eylül, ekim ve kasım aylarında serbest piyasada fındık ihtiyacı doğuracaktır. Bu da fiyatının daha hızlı yükselmesini sağlayacak. Birkaç ay içerisinde fındık fiyatı 15 lirayı aştığı görülecektir. Tahminlerimiz bu yönde. Bugüne kadar fiyat konusunda hiç yanılmadık, bu kez de yanılmayacağız."