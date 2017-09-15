“Fındık İçin Adalet Yürüyüşü” düzenlenecek

Fındık üreticisinin talepleri doğrultusunda böyle bir karar alındığını söyleyen CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, bunun siyasi değil, fındığa adalet yürüyüşü olduğunu kaydetti. Bu yürüyüşün 18 Eylül’de Ordu’dan başlayacağını 20 Eylül’de ise fındığın başkenti Giresun’da miting düzenleneceğini ve ardından MYK toplantısının yapılacağını açıklayan Milletvekili Bektaşoğlu “Fındık bölgemizde üretilen milli bir gelir kaynağı. Bölgemizde 6 ilde 8 milyon insan fındıktan geçimini sağlıyor. Bütün tarım ürünlerimizin gelirinin toplamından daha fazla ülkemize döviz kazandıran bir ürün. Ancak ne yazık ki bu ününün üreticileri hak ettikleri zararına ürünlerini satmaktadır. Gittiğimiz her yerde üreticilerin şikayetlerini ve miting talebini bölge milletvekillerimizle değerlendirerek Genel Başkanımıza ilettik. Genel Başkanımız da üreticiden gelen bu talebi değerlendirmek için 18 Eylül’de ordudan başlayacağı yürüyüşü 20 Eylül’de fındığın başkenti Giresun’da mitingle sonlandıracaktır. Aynı zamanda ilk defa partimizin MYK toplantısını da Giresun’da düzenleyecektir. Fındık için Adalet Yürüyüşü Genel Başkanımızın fındığa verdiği değeri göstermektedir. Yine aynı zamanda Fındık üreticilerinin bir sahibi olduğunu göstermektedir. Yürüyüşümüzde Türk Bayrağı dışında herhangi siyasi bir simge olmayacaktır” dedi.

Fındık üreticilerinin sorunlarının çözüm noktasında da açıklamalarda bulunan CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu “Her şeyden önce üreticilerimizi üretime teşvik etmeliyiz. Bunun için dönüm başına destek değil ürüne destek sağlanmalıdır. Bu şekilde hiç fındık üretilmeyen bahçeden dönüm başına destek almak yerine dönüm başına üretim artırılması sağlanacak. Üreticilerin kurduğu ve devre dışı bırakılan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yeniden devlet tarafından desteklenerek aktif hale getirilmelidir. Giresun’a sadece depolamak için açılan Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası yerine ürün alım borsası açılmalıdır. Fındığın milli ürün olduğu tescillenmelidir. Kısa vadede çözüm içinde TMO’nun açıkladığı fiyat yeniden değerlendirilerek daha yüksek bir fiyat açıklanmalıdır“ diye konuştu.