Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 16:52

Fındık için adalet yürüyüşünün ikinci günü de tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen ‘Fındık için adalet’ yürüyüşünün ikinci günü tamamlandı.

Fındık için adalet yürüyüşünün ikinci günü de tamamlandı

19 Eylül 2017 16:52


Giresun’un Piraziz ilçesinden başlayan ikinci gün yürüyüşü yaklaşık 19 kilometrelik yol kat edilerek Giresun’un Yalıköy köyü Erikliman mevkiinde son buldu. Giresun’a yaklaşık 6 kilometrelik mesafe için yarın saat 15.00’da başlayacak yürüyüş saat 18.00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı mitingle son bulacak.


Yürüyüşün ikinci gününü tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticilerin alın terinin hakkını alıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini ifade ederek fındık üreticilerini düzenlenecek mitinge davet etti.


CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ise yürüyüşün sonunda fındık için tarihi bir miting yapılacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç