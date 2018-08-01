Fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin zor yaşam şartları

Fındık toplamak için değişik illerden gelen mevsimlik tarım işçileri için Giresun’da bu sene belli bir alan ayrılmış olsa da gelen binlerce kişiye yeterli olmuyor. Bunun yerine işçiler çalışacakları bahçe sahibinin göstereceği yerde barınmaya çalışıyor. İşverenin de yer göstermemesi halinde kendi çözümlerini uyguluyorlar. Fındık toplamak için gelen işçilerin bazıları ya araçlarının içinde ya kasasında ya da kurdukları derme çatma çadırlarında barınıyor. Gün boyu büyükleri anne ve babaları fındık bahçesinde çalışırken çocukları ise yalnız başına kalıyor.

“Geçimimiz mevsimlik işçi”

Fındık toplamak için değişik illerden gelen mevsimlik tarım işçileri ise bu durumdan dert yanıyor. Malatya’dan geldiğini ifade eden Elif Kaya isimli çiftçi, çalışmak için binlerce işçi geldiğini ama herkes yetecek kadar barınma alanları olmadığı için bu durumu yaşadıklarını söyledi. Kaya, “Çadır kurmuyoruz. Bütün millet yol ve dere kenarlarında kendilerine yer buluyorlar. Ya çadırlarımızda ya da araçların içerisinde kalıyoruz. En önemlisi de içme suyu ve tuvalet sorunudur. Biz buna da razıyız ancak belediye yetkilileri buralarda dahi kalmamıza müsaade etmiyor. Biz de geçim derdindeyiz. Bazı yerlerde olduğu gibi Giresun’da da güzel barınma yerleri yapılmış fakat gelen binlerce işçiye yetecek kadar yer yok. Bu nedenle de barınma yerlerinde yer bulamayanlar da bizim gibi böyle açık alanlarda kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Bizlerde böyle fındıkta, kaysıda, pamukta, zeytinde çalışarak geçimizi sağlıyoruz” dedi.

En büyük dramı çocuklar yaşıyor

Fındık işçilerinin en büyük dramı ise aileleri fındık bahçesinde çalışırken barınma yerlerinde kalan çocuklar arasında yaşanıyor. Anne ve babaları çalışırken barınma yerlerinde kalan çocuklara bakmanın da oldukça güç olduğunu anlatan Kaya, “Barınma yerinde çocuklara bakmak ve yemek yapmak için kalan birileri oluyor ama bütün işlere yetişmek kolay olmuyor. Onlarca çocuğa bir kişinin bakması onlara göz kulak olması tabi ki de zor ama başka çare de yok” ifadelerini kullandı.