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04 Ağustos 2018 20:27

Fındık toplarken düştüğü yerde mahsur kaldı

Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde fındık toplarken dere yatağına düşen kadın, AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fındık toplarken düştüğü yerde mahsur kaldı

04 Ağustos 2018 20:27


Edinilen bilgilere göre, Bozat köyünde bahçelerinde fındık toplayan İfaket Gürsoy (54), dik ve engebeli olan bahçede dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yuvarlanarak dere yatağına düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Gürsoy’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gürsoy’un hastaneye sevki için AKUT ve itfaiyeden yardım istendi. Gürsoy’un bulunduğu alana gelen AKUT ve Bulancak Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yaralıyı ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan Gürsoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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