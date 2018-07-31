Fındık üreticisi açıklanmayan rekolte ve fiyatı bekliyor

Aksi takdirde, fındık fiyatı tekelcilerin istediği rakamdan oluşacaktır” dedi.

Giresun sahil kesimlerinde 2018 yılı fındık hasadının yarın başlayacağını dile getiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaptığı açıklamada, fındıkta her sezon olduğu gibi bu sezonda bir belirsizlik söz konusu olduğunu, bu belirsizliğin bir an önce giderilerek, üretici lehine, söz ve vaatten öte somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

TMO tarafından alım kampanyası ve fiyatın acilen açıklanması gerektiğini vurgulayan Karan, “Fındık üreticisi hasat içi bahçede, ancak ne 2018 yılı rekoltesi açıklanmış durumda nede alım fiyatı. Orman ve Tarım Bakanlığı bir an önce 2018 yılı fındık rekoltesi ve TMO’nun alım kampanyası ile fiyatını açıklamalıdır. Halen rekoltenin açıklanmaması spekülasyonlara yol açmaktadır. Alıcıda, satıcıda ne kaç ton fındık olduğunu bilmelidir. Kulaktan dolma rekolte rakamları ile piyasa sulandırılmamalıdır. Rekoltenin muallakta bırakılması ne alıcının işine ne de satıcının işine yarar. Öte yandan eğer gerçekten TMO piyasada olmaya devam ederek, üreticinin hakkını korumaya devam edecekse alım şartlarını ve fiyatını bir an önce belirleyerek kamuoyuyla paylaşmalıdır. 10-15 güne kadar pazara fındık inmeye başlayacaktır. Eğer bir hafta 10 gün içerisinde TMO fiyat açıklamaz, işi sürüncemede bırakmaya devam ederse üretici ne yazık ki ürününü, fındığın ağa babaları tarafından belirlenecek olan fiyattan satmaya mecbur kalacaktır. TMO tarafından açıklanacak olan fiyat serbest piyasada da bir taban fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Fındıkta ürünün yüzde 30’unun Ağustos ayında pazara indiğini göz önünde bulunduracak olursak, geç açıklanacak olan bir fiyat üreticinin karına değil, zararına olur. Bir an önce iş işten geçmeden, üretici fındığını harmana dökmeden TMO’dan açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karan, siyasilerden ise söz ve vaat yerine somut açıklamalar beklediklerini sözlerine ekledi.