Fındık üreticisine hasat uyarısı

Fındık hasadının tam olgunlaşmadan toplanılmaması, harmanlanması ve çuvallanması konularında üreticileri bilgilendiren Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Şahin, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan ve büyük ekonomik değere sahip fındığın hak ettiği değeri bulabilmesi, kalite ve itibarının zedelenmemesi için hasat dönemi bir takım konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada “Kesinlikle yetkililerin belirlediği tarihe göre fındık hasadı başlamalıdır. Bu şu anlama gelmektedir ki fındık olgunlaşmadan toplanmamalıdır. Fındıkta olgunlaşması zuruf diplerinin kızarmaya başlamasıdır. Hasat öncesi mutlaka bahçenin içi temizlenmelidir. Çünkü fındıkta otların arasına düşen fındık kaybının önlenmesi gerekir. Fındık hasadında tavsiyemiz yerden toplanmasıdır. Yerden toplamak hem maliyeti düşürür hem de fındık dallarının zarar görmesi engellenir. Bir kişi daldan 10 kilogram fındık toplayabilirken, yerden 30-40 kilograma kadar çıkabilir. Bu maliyetin düşmesi anlamına gelir. Yine daldan toplanırken dallar kırılır ve fındık verimi yapan gözeler zarar görür ki bu gelecek yıl için zarar demektir. Bu açıdan fındığın yerden toplanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Naylon çuval kullanılmamalı"

Hasat döneminde ve sonrasında alınabilecek önlemler hakkında da bilgi veren Birlik Başkanı Şahin "Bahçede bulunan ve farklı zamanlarda hasat olgunluğuna gelen farklı çeşitler, hasat olgunluğuna göre ayrı ayrı hasat edilmelidir. Hasat, yerden ve fındıklar tam olgunlaştıktan sonra yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere döküldü toplanmalıdır. Toplanan fındık jüt çuvallar içerisinde, aynı gün harmana getirilmeli, kesinlikle naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir vaziyette bekletilmemelidir. Çünkü bunun sonucunda küflenme ve çürüme başlar. Cüruflu fındıklar kızışmaya neden olacak şekilde kalın tabaka değil havalanması sağlanacak şekilde serilmelidir. Toprakla temas ettirilmemeli ve üzerine örtülen naylon örtü çardak şeklinde olmalıdır. Cüruflu fındıklar beton harmanlarda 15-20 santimetre kalınlığında serilerek güneşte 1-2 gün bekletildikten sonra patoza verilmelidir. Cüruflu halde kurutulan fındık patoza verildikten sonra harmanlanınca çok daha iyi kuruyacaktır. Kurutulan fındık yine naylon çuvallarda değil, jüt çuvallar içerisinde dik değil, yatay vaziyette hava alabilecek yerlerde bekletilmelidir" ifadesini kullandı.

Şahin, fındık hasadının sahil kesimlerde ay sonunda daldan toplanmaya, ağustosun 5’ini 10’unu bekleyebileceklerini de sözlerine ekledi.