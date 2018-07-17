Fındıkta tek dal maliyeti düşürürken, verim ve kaliteyi artırıyor

Birlik olarak uyguladıkları örnek tek dal fındık bahçesinden istedikleri verim ve kaliteyi aldıklarını açıklayan Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, çoklu dal yönteminin çok fazla verim ve kalite anlamına gelmediğini kaydetti. Şahin, “Fındık üretimi konusunda uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında araştırmalarım bulunmaktadır. Çoklu dallar ve tekli dallar olabilir. Çoklu dal dediğimiz zaman sıra sistemleri vardır. Sıraları olduğu zaman çekersiniz, kullanma alanlarının mutlaka kendi düzeyinde yeterli olması lazım. Kaliteyi ve verimi yüksek derecede yakalayabilmek için mutlaka bazı unsurlar şarttır. Budamanın çok yüksek derecede yapılması ve dalın kullanım alanının da çok optimum değerlerde olması gerekir. Besin değerleri elbette olacaktır. Hastalık ve zararlardan koruma, toprak yapısı, su, bunlar etkendir ve çok büyük önemi vardır. Ama kültürel alma demek olması gereken ve istenilen bütün etkenlerin optimum şekilde verilmesi demektir, bu verildiğinde her düzeyde olabilir” dedi.

“Tek dal maliyeti düşürürken, verim ve kaliteyi artırıyor”

Toprak ve arazi yapısına göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek dal sistemine uygun olduğunu ifade eden Şahin, “Bizim yerlerimizde Doğu Karadeniz’de arazi meyilli olduğu için tek dal sisteminin daha verimli olduğunu araştırmalar sonucu da ortaya koydu. Dolayısıyla ben tek dalın daha çok verim verdiğini gözlemleyerek söyleyebilirim. Şimdi şöyle diyelim; orantı olarak şuan Giresun’u baz alırsak ortalama dekar başına verim 60-70 kilolara indi ancak olması gereken ise 200 kilo civarıdır. Tek dalda ise 300 kiloyu yakalıyoruz. En az yüzde 50 daha fazla fındık veriyor ve ekonomik maliyeti düşürüyor. Bu da gözle görülecek bir değerdir. Zaten verim ve kalite dediğimiz zaman randıman 52 ve 53 üzerinde kanaati vardır. Dolayısıyla şunu ifade etmeliyiz ki şuanda Giresun’da dekar başına verim 60-70 kilolara kadar gerilerken, tek dal uygulamasında 300 kilolara kadar yükselmiştir. Tek dal, hem iş gücünü, hem maliyeti düşürüyor hem de verim ve kaliteyi artırıyor” diye konuştu.