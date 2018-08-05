FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, rekoltenin az olduğu bir süreçte fındık fiyatının geçen seneki fiyatları yakalayamaması durumunda üreticinin mağdur olacağı anlamına geleceğini kaydetti. Bayraktar, “Bu sene rekolte geçen yıla göre daha az. Rekoltenin az olduğu bir süreçte dolar bazında geçen seneki fiyatı yakalayamayacaksa bu üreticinin mağdur olduğu anlamına gelir. Bize göre dünyanın kabul ettiği rakam 3 dolardır. Bize göre de 3 dolar, bugün ne kadar fiyat ediyorsa o olması gerekir. Rekolte bizim tespitlerimize göre 500 bin ton civarında görünüyor. Bu 550, 560, 530 bin ton da olabilir. TMO bu süreçte elindeki stoklanmış fındığı piyasaya sokmak gibi bir yanlışa düşmez ise fiyatın 14, 15 lira civarında olmasını bekliyoruz. Bu üreticinin hak ettiği bir fiyattır, bu fiyat bu fındığın minimum değerini verdiği bir rakam olur" ifadelerini kullandı.

Stok kontrolünün fındık fiyatına etkisi

Müdahale alımlarını yapan kurumların üretici menfaatlerini göz önünde tutması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Bir müdahale kurumu piyasaya nedeni piyasada fındık fazlaysa düşmesini engelleyebilmek, fiyatın oluşumunu yukarı çekmek içindir. Sezonda fındık çokken müdahale amacıyla piyasaya giren bir kurumun aldığı fındığı o sezon içinde tekrar iç piyasaya sunması aslında piyasaya boşuna girdiği anlamına gelir. Bu üreticinin menfaatine değildir. Yaptığın müdahale alımının hiçbir şey ifade etmediği anlamına gelir. Örnekle daha iyi açıklamak gerekirse geçen yıl 700 bin ton rekolte vardı. TMO’nun aldığı 140 bin tondu, sanayicinin aldığı ise 500 bin ton diyelim. Sanayicinin 500 bin tonu 8-9 liradan alma imkanına sahipken, aldığı fındık kendisine yetmiyor, ihtiyaç duyduğu anda ise TMO’dan fındık alabileceğini biliyorsa fiyatı niye yukarıya çeksin? Niye yükseltsin? Tüccar ihtiyacını TMO’dan ya da FİSKOBİRLİK’ten karşılayabileceğini biliyorsa fiyatı yükseltmez. Dolayısıyla stok kontrolü fazlayken, alma azken piyasaya sunmaktır. Fazlayken alıp, o fazla olduğu sezonda tekrar piyasaya sunmak işin boşuna yapıldığı anlamına gelir” dedi.