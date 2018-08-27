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27 Ağustos 2018 13:31

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyesi Ayar, toprağa verildi

Trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar (51) Giresun merkeze bağlı Yaykınlık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyesi Ayar, toprağa verildi

27 Ağustos 2018 13:31


Ayarın cenazesine Vali Harun Sarıfakıoğulları, Ak Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, siyasi parti temsilcileri ve mülkü amirler katıldı.


Bektaş yaylasından Bulancak ilçesine gelirken Tekmezar köyü mülki sınırları içerisinde pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybeden Halit Ayar, Yaykınlık köyünde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Ayar’ın yaklaşık 6 ay önce de abisi Sabri Ayar’da aynı şekilde pat pat kazasında hayatını kaybetmişti. Abisiyle anı kaderi paylaşan Ayarın’ın kaza yaparak hayatını kaybettiği gün de oğlu Veysel’in doğum günü olduğu öğrenildi.




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