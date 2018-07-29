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29 Temmuz 2018 15:57

Gazeteci Cem Küçük, tatilini memleketinde geçiriyor

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, tatilini memleketi Giresun’un Eynesil ilçesine geçiriyor.

Gazeteci Cem Küçük, tatilini memleketinde geçiriyor

29 Temmuz 2018 15:57


Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Haber TV Medya Kritik programı yorumcusu Gazeteci-Yazar Cem Küçük, baba ocağı Eynesil ilçesine gelerek ailesi ve yakınlarıyla hasret giderdi. Tatilinde, Karadeniz ili ve ilçelerine de gezip dinlenmek amaçlı seyahatler eden Küçük, Rize iline de geçerek dostlarıyla da buluşup, geçmiş günleri yad etti.


Vakit bulduğunda dostlarıyla bir araya gelmekten de mutlu olduğunu ifade eden Küçük, "Fırsat buldukça memleket gelmek gibisi yok. Karadeniz Bölgesi doğal güzellikleri ile dünyanın birçok bölgesinden çok daha güzel yerlere sahip. İl ve ilçeleri doğal ve tarihi güzellikleri ile çok daha fazla potansiyele sahip turistik şehirlerden oluşuyor. Bu vesileyle Rize’ye geldik. Burada Şahin Tepesi’ne çıkarak Rize’yi eşiz güzelliğiyle izleme fırsatı bulduk. Bu güzelliği herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Bu bölgelere daha fazla yatırım ve tesis ile çok daha fazla ziyaretçi çekebilir” dedi.




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