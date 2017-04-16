Gelin adayı oyunu son anda kullanabildi

Düğün tarihini referandum gününe özel planlamadıklarını söyleyen Selin Cebeci, düğün hazırlıkları için kuaför ve fotoğraf çekimleriyle uğraşırken oy kullanmaya son dakikalarda yetişebildi.

Espiye ilçesindeki Denizcilik Lisesi’nde oyunu kullanmaya gelinliğiyle birlikte gelen Selin Cebeci’yi gören sandık görevlileri şaşkınlıklarını gizleyemezken, son 10 dakika içerisine girildiğini hatırlattı.

Oyunu kullandıktan sonra değerlendirme yapan Cebeci “Bugün bizim için apayrı bir gün oldu. İki ilki bir anda yaşayacağız. Birincisi elbette düğünümüz olurken ikincisi ülke için önemli bir dönüm noktası olacağıdır. Bugün düğün telaşı yüzünden az kalsın vatandaşlık görevimizi yerine dahi getiremeyecektik. Fotoğraf çekimlerini yarıda bırakarak oy kullanmaya son anda yetiştim. Buradan tekrar fotoğraf çekimlerine devam edeceğiz ve akşama da inşallah düğünümüz olacak” dedi.

Damat adayı Hakan Kutlu ise oyunu Görele ilçesinin İnanca köyünde sabahtan kullandığını bu yüzden kendisinin bir sorun yaşamadığını söyledi.