Gelinlerine üçüncü torun için teşvik primi vadetti

Kendisi 6 kardeş olan Aziz Kocakara, iki çocukla kalan gelinlerine, üçüncü çocuk yapmaları halinde 10 bin TL para vereceğini söyledi. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle kendisinin sadece iki erkek çocuğu olduğunu söyleyen Kocakara, iki gelininden en az üçer torun bekliyor.

Gelinlerinden beklediği üçer torun içinde 10 bin TL teşvik vereceğini söyleyen Kocakara “Biz eskiden geniş bir aileydik. Biz 5 erkek, bir kız olmak üzere 6 kardeştik. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Ancak eşimin rahatsızlığı nedeniyle biz 2 çocukta kaldık. Torunlarımın daha fazla olmasını istiyorum. Fakat çocuklarım ve gelinlerim de ikişer çocukta kalmak istedi. Bunun üzerine üçüncü çocuk yapmaları halinde gelinlerime 10 bin TL vereceğimi söyledim. Beklediğim o tepkiyi alamasam da yine de en az üçüncü torun için umutlu olduğumu söyleyebilirim. Şimdi iki gelinimden 4 torunum var ancak onlarla da ancak telefonda görüşüp konuşabiliyorum. Çocuklarım işleri dolayısıyla İstanbul’da. Ben de memlekette yaşlı annemle birlikte yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Eskiden çocuk bakmanın daha kolay olduğunu söyleyen ve torunlarının çocuklarını gören 83 yaşındaki Adalet Kocakara ise “Benim 6 çocuğum oldu ve bu çocuklarımdan 8 torunum var. Bu torunlarımın da 7 çocuğu oldu. Oysaki her çocuğumun üçer çocuğu olsaydı 18 torunum olurdu. Ancak git gide aileler küçülüyor. Ama haklılar çünkü eskiden çocuk bakmak daha kolaydı. Çocuklar bir ayakkabıyı bir yıl, bir giysiyi büyüyene kadar giyiyorlardı. Neredeyse çocuklar kendiliğinden büyüyordu. Şimdi her şey para. Biraz büyüdüklerinde ise her şeyi ister hale geliyorlar. O yüzden bakmak çok zorlaştı. Bu yüzden de aileler bakabilecekleri kadar çocuk yapıyorlar” ifadelerini kullandı.