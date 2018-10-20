Giresun Adası son dönemde turistlerin yanı sıra film yapımcılarının da dikkatini çekti

Geçmişte Amazon kadınlarının yaşadığına ve Herkül'ün altın postu aramak için geldiğine inanılan Mitolojik hikayelerin gerçekleştiği 'Giresun Adası" son dönemde turizmcilerin yanı sıra yerli ve ulusal film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası'na, önümüzdeki günlerde dizi ve film yapımcıları tarafından bir inceleme gezisi düzenleneceği belirtildi. Konuyla ilgili bilgiler veren ve Giresun Adası'nın son dönemde her açıdan bir çekim merkezi haline geldiğini kaydeden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner “2017 yılında Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Ajansı tarafından bölge planı çerçevesinde yapılan illerin turizm eylem planı çatısı altında Turizm Altyapı Hizmet Birliği de Giresun Adasının tanıtımıyla ilgili çalışma planı başlattı. Bu çalışma planı kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ulusal ve Uluslararası film yapımcılarıyla görüşerek Giresun Adası'nın ulusal ve uluslararası yayınlanacak sinema ve dizi filmlerinde yer almasıyla ilgili görüşmeler yaptık. Şuanda anlaşmalarını yapmış olan bir kaç sinema ve dizi filmi yapımcılarıyla ön görüşmeler yaptık ve konuya çok sıcak baktılar. Önümüzdeki günlerde şehrimize gelerek Giresun Adası'nı görecekler. Giresun Adası Doğu Karadeniz'in yalnızca turizm değil, sinema ve dizi filmleri için de adeta çekim merkezi haline getirmeyi umut ediyoruz” dedi.

“Yılda 30 bin turist gezi düzenliyor”

Giresun Adası'nı yılda 30 bin turistin ziyaret ettiği bilgisini de veren Uzuner “Giresun Adası'nı ilk turizme açtığımız 2015 yılında 8 bin turistle başladık. Ardından 12 bine, ardından 17 bine sonra da bu rakam 30 bine yükseldi. Her yıl yüzde 30-40'lık bir turizm artışı yaşanmaktadır. Uluslararası ve yerel bazda ciddi anlamda turist akını var. Yıllık ortalama 30 binin üzerinde turist ağırlayan Giresun Adası, Herkül'ün altın postu aradığı, Savaşçı Amazon kadınlarının yaşadığı, çepeçevre surlarla çevrili, iki sunak taşı, su kuyuları olan ve bir çok tarihi eseri ve mitolojiyi bünyesinde bulunduran Doğu Karadeniz'in insan yaşayabilen tek adası. Giresun Adasının bu eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırması ve bir çok endemik bitki örtüsüne de sahip olması da ilgi çekme sebebi. Giresun Adası görüldüğü sahile yakın bir mesafede ve günlük tekne turları düzenlenmektedir” diye konuştu.

Zamanda Yolculuk Projesinde Amazon Kadınlar ve Herkül karşılıyor

Giresun Adası'nı ziyaret eden turistlerin zamanda yolculuğa çıktığını kaydeden Uzuner şunları söyledi:

" 'Zamanda Yolculuk' olan bir proje var. Giresun Adası'nda ziyaretçileri Herkül ve Savaşçı Amazon kadınlar karşılıyor. Bilindiği gibi mitolojide Herkül'ün Çanakkale Boğazı'ndan başlayıp Batum'da sona eren altın post arama efsanesi vardır. Bu efsanenin durak noktalarından birisi olarak Giresun Adası geçiyor. Burada mitolojiye göre Herkül kanadından ok atan kuşlarla bir savaş veriyor. Savaşçı Amazon Kadınları'nın da Giresun Adası'nda yaşadığı mitolojide geçiyor. Giresun Adası'nda ziyaretçileri Savaşçı Amazon Kadınlarının savaş gösterileri ve Herkül karşılıyor."