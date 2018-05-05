Giresun AK Parti’de temayül heyecanı

Sanayi Sitesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasına yeniden aday adayı olan mevcut Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk statü gereği katılmadı.

Temayül yoklamasının aday adaylarına ve AK Parti’ye hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “AK Parti istişareye önem veren bir parti, geleneğimizde bu var. Bugünde kuruluşundan bugüne kadar tüm seçim arifelerinde yaptığımız gibi bugünde temayül yoklamamız var. İşin aslı teşkilatlarımızla bunu istişare etmektir. Allah’ın izniyle bir şölen içerisinde, şölen havasında temayül gerçekleştiriyoruz. Burada teşkilatlarımızın işaret edeceği aday adaylarımızın genel merkezde değerlendirmeleri yapılırken dikkate alınacak” dedi.

Giresun’da 16 ilçeden bin 800’ü aşkın delegenin temayülde oy kullanmaya başladığını ifade eden Şenlikoğlu, “İlimizde 16 ilçeden bin 800’ün üzerinde teşkilat mensubunun katılımıyla temayül gerçekleşiyor. İlçelerimizde ve ilimizde ana kademe, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, köy ve mahalle temsilcilerimiz oy kullanacak. Mevcut Milli Savunma Bakanımızın ve milletvekillerimizin hariciden 30 aday adayımız temayüle katılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu’nun değerlendirmesinin ardından AK Parti Aydın Milletvekili Abdurahman Öz de bir selamlama konuşması yaptı. Ardından temayül yoklaması için delegelerin oy kullanma işlemleri başladı. AK Parti Giresun İl Başkanlığı’nın temayül yoklamasına AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’te iştirak etti.

Giresun’da milletvekili adayı olabilmek için AK Parti İl Başkanlığı başvuruda bulunan 30 milletvekili aday adayı için il genelinde bin 800’ü aşkın delegenin temayül yoklamasında oy kullanması için merkez ilçe ile birlikte 16 ilçe için ayrı ayrı sandıklar kuruldu. Temayül yoklaması akşam 16.00’da sona erecek.