Belediye Plajı’nda düzenlenen iftar yemeğine, Başkan Yardımcıları, CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Türker, CHP İl Genel Meclis üyeleri, Mehmet Yılmaz, Tahsin Dervişoğlu, basın mensupları ve muhtarlar katıldı. Başkan Aksu, misafirlerini tek tek karşıladı.

Mahalle, köy muhtarları ve basın mensuplarını buluşturarak, tanışmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başka Aksu, “Demokrasinin en öneli temel taşı muhtarlardır. Basın ise demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur. Davetimize katıldığınız için muhtarlarımıza, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Giresun, bu ülke hepimizin. Birlikte neler yapabiliriz diye çaba harcamalıyız. Bundan sonra basın ve muhtarlar buluşmasını tekrarlamayı planlıyoruz” dedi.