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24 Haziran 2018 13:04

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu oyunu kullandı

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, ailesiyle sandık başına gitti.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:04


Başkan Aksu oyunu Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesinde kullanırken, vatandaşları da sandığa gelmeye davet etti. 1071 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aksu ‘’Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimler için kampanya dönemi bitti ve sandık başına geldik. Oyumuzu kullandık. Millet iradesinin tecelli edeceği bu seçimlerde hayırlı sonuçlar bekliyoruz. Seçimler demokratik tercihlerin yansıtıldığı bir durumdur. Demokrasinin iyi bir şekilde işlediği ülkemizde bu tarz seçimlerle insanlar iradelerini ortaya koyuyorlar. Biz de adalet,hak, hukuk ve barış için kullandık. İnanıyorum ki buradan çıkacak sonuç ülkemiz adına hayırlı sonuçlar doğuracaktır“ diye konuştu.




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