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23 Ağustos 2018 17:01

Giresun Belediyesi, susuz kalan köylere su taşıyor

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, merkez köylerden gelen talepler doğrultusunda su dağıtımını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi, susuz kalan köylere su taşıyor

23 Ağustos 2018 17:01


Konuyla ilgili Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İtfaiye Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı köylere su dağıtımları yapılıyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve fındık hasadının başlaması ile köylerde artan nüfus yoğunluğu nedeniyle zaman zaman su sıkıntıları yaşanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de İtfaiye Müdürlüğü tarafından su dağıtımları gerçekleştiriliyor. Müdürlük ekipleri haftanın her günü köylerdeki vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda günlük 80-100 ton civarında su dağıtımı yapıyor. İtfaiye araçları tarafından taşınan sular köyün ana depoları başta olmak üzere, istisnai durumlarda şahıs depolarına pompalar yardımıyla boşaltılıyor. Yetkililer, artan talebe yetişmek için neredeyse 24 saat su servisi yapılıyor” denildi.




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