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15 Haziran 2017 17:24

Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde 41 çocuk sünnet oldu

Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni’nde 41 çocuk sünnet ettirildi.

Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde 41 çocuk sünnet oldu

15 Haziran 2017 17:24


Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Belediye Sünnet Şöleni’ne bu yıl toplam 41 çocuk katıldı. Törene katılan çocuklara Belediye Başkanı Kerim Aksu, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarlar tarafından cesaret belgesi ve oyuncak hediye edildi. Her yıl düzenlenen bu şölen belediyenin sosyal etkinliklerinden birisi haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Kerim Aksu "Belediyemizin sosyal etkinlikleri kapsamında bir gelenek haline gelen sünnet şölenini 46.’sını düzenledik. Belediyemizin düzenlemiş olduğu sünnet töreninde bu yıl 41 çocuğumuz sünnet oldu. Bundan sonrada devam edecek. Belediyemizin 46 yıl önce başlayan bu geleneksel sünnet şöleninde sünnet olanların çocukları belki de bugün burada sünnet oluyorlar” dedi.


Meydanda eğlenen çocuklar ve aileleri hazırlanan ‘Sünnet Şöleni Hatırası’ platformunda bol bol fotoğraf çektirdiler.




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