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13 Temmuz 2018 13:51

Giresun Defterdarlığı’ndan yapılandırma çağrısı

Giresun Defterdarı Musa Koçulu, mükelleflere çağrıda bulunarak vergi ve diğer alacakları yeniden yapılandırmada 31 Temmuz tarihinin son gün olduğunu belirterek, borcu olanların bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.

Giresun Defterdarlığı’ndan yapılandırma çağrısı

13 Temmuz 2018 13:51


Defterdar Koçulu, düzenlediği basın toplantısında, "7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtiların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.


Defterdar Koçulu, “İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkanından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir. Bu çerçevede 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.


Giresun’un yapılandırmadan faydalanması gereken mükelleflerle ilgili de bilgi veren Defterdar Koçulu, “İl genelinde 75 bin 500 civarında kesinleşmiş borcu bulunan mükellef bulunmaktadır. Bunlardan 24 bin 500’ü vergi mükellefi diğeri ise kamuya diğer alanlarda borcu bulunan mükelleflerdir. Bugüne kadar ise yapılandırma için müracaat eden yüzde 15 civarındadır. Temennimiz bu yapılandırma avantajlarından tamamının faydalanmasıdır. Son yapılandırma tarihi ise 31 Temmuz 2018’dir” ifadelerini kullandı.




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