Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 19:33

Giresun Emniyeti suç makinelerine ‘dur’ dedi.

Giresun Emniyeti suç makinelerine ‘dur’ dedi.

27 Aralık 2016 19:33

Giresun’da 4 ayrı hırsızlık ve cinayet olayının zanlıları, emniyetin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Bulancak ilçesi Şemsettin Mahallesi’nde saat 01.40 sıralarında, müstakil iki katlı binada meydana gelen yangında bina tamamen yanmış ve bina içerisinde tanınamayacak şekilde bir ceset bulunmuştu. Cesedin yapılan açık kimlik tespitinde O.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmişti. Akabinde yapılan araştırma ve ön otopsi raporu sonucunda şahsın av tüfeği ile öldürülerek ikamette yangın çıkartıldığı anlaşıldı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar Bulancak ilçesinde olayın yaşandığı aynı gün bir adet pompalı tüfek, bir adet av tüfeği, bir çift eldiven, bir adet kar maskesi ve bıçak ile birlikte yakalandı.
Olayın üçüncü faili olduğu tespit edilen ve cezaevi firarisi olarak ’kasten adam öldürme ve hırsızlık’ suçları ile birlikte toplam 8 ayrı suçtan aranan K.Y. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar neticesinde Giresun il merkezinde saklandığı tespit edilen ikamete yapılan operasyonla yakalandı.
Adı geçen şahısların çapraz sorgulamaları ve yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda O.K.’yi av tüfeği ile öldürdükten sonra ikameti yakarak olay yerinden kaçtıkları anlaşıldı.
Olayla ilgili devam eden çalışmalarda A.Ç. ve K.Y.’nin Bulancak ilçesinde daha önce, bir marketten 1 adet laptop bilgisayar ile toplam 7 bin TL değerinde sigara çalınması, ardından bir AVM’nin camının kırılarak 215 paket çeşitli markalarda toplam 2 bin 278 TL’lik sigaranın çalınması, daha sonra bir ortaokuldan toplam 800 TL para ile okul kantininden yiyecek malzemelerinin çalınması ile Giresun il merkezindeki bir ilkokulda müdür yardımcısının odasının kapısını kırmak suretiyle kasadan 500 TL para çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Kasten adam öldürme ve hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.D., A.Ç. ve K.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç