Giresun Emniyetinden öğretmenlere trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğretmenlere öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferda Yılmaz ve eğitim büro personeli tarafından Giresun merkezde görev yapan 905 öğretmene trafik konulu seminer verildi. Yapılan eğitim toplantısının amacının okullarda verilmekte olan eğitim öğretim döneminde öğrencilere küçük yaşlarda trafik bilincini yerleştirmek, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde doğru rol model olmalarını sağlamak, gelecekte trafik bilincine sahip bireyler olarak hayata atılmaları ve meydana gelen yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazaların en aza indirilmesi için farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

Trafik güvenliği eğitimi seminerine katılan öğretmenlere verilen eğitimlerde emniyet kemerinin önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının sakıncaları, hız kurallarına uymadan araç kullanımının kaza oluşumuna etkisi, alkollü iken araç kullanmanın kazalara sebebiyeti ve diğer trafik kural ihlallerinden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi ve bu kazaların en aza indirilmesi konularında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Karayollarında meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak gerek eğitim, gerekse denetim hizmetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.