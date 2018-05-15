Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:54

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Şahin basın toplantısı düzenledi

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, devlette devamlılık esas olduğunu söyleyerek çalışmalara programlanan hız ve performansta devam ettiklerini ifade etti.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Şahin basın toplantısı düzenledi

15 Mayıs 2018 15:54


Şahin düzenlediği basın toplantısında, İl Özel İdaresi’nin hizmet noktasında lokomotif bir kurum olduğu vurguladı. Şahin, İl Özel İdaresi tarafından son iki yılda 291 bin ton sıcak asfalt dökülürken, 86 kilometre beton yol yapıldığını, 2018 yılı asfalt yol hedeflerini ise 100 kilometre olduğunu belirtti. Şahin, köylerin su şebeke çalışmalarının ise yüzde 95 oranında tamamlandığını kaydetti.


Başkan Şahin, yaklaşık 4 yıldır il genel meclisinde görev başında olduklarını hatırlatarak “Son iki yıl içerisinde yapılan çalışmaları baz alacak olursak, 2016 yılında 230 bin ton, 2017 yılında ise 61 bin ton sıcak asfalt döküldü. Beton yol noktasında ise 2016 yılında 35 kilometre, 2017 yılında da 51 kilometre beton yapıldı. DOKAP ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bu yıl içerisinde ise toplam 250 bin ton asfalt dökmeyi düşünüyoruz. Buda yaklaşık 100 kilometrenin üzerinde asfalt yol demek” dedi.


2018 yılı çalışma programlarında turizme öncelik verdiklerini ifade eden Şahin, “Yakın bir tarihte Görele-Zıva yolu hemen başlayacak. Bulancak-Karatepe yolunda da bütün hazırlıklarımız yapıldı. DOKAP’ın İnişdibi-Kulakkaya yolu da ilk ivedilikle yapılacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç