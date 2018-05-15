Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Şahin basın toplantısı düzenledi

Şahin düzenlediği basın toplantısında, İl Özel İdaresi’nin hizmet noktasında lokomotif bir kurum olduğu vurguladı. Şahin, İl Özel İdaresi tarafından son iki yılda 291 bin ton sıcak asfalt dökülürken, 86 kilometre beton yol yapıldığını, 2018 yılı asfalt yol hedeflerini ise 100 kilometre olduğunu belirtti. Şahin, köylerin su şebeke çalışmalarının ise yüzde 95 oranında tamamlandığını kaydetti.

Başkan Şahin, yaklaşık 4 yıldır il genel meclisinde görev başında olduklarını hatırlatarak “Son iki yıl içerisinde yapılan çalışmaları baz alacak olursak, 2016 yılında 230 bin ton, 2017 yılında ise 61 bin ton sıcak asfalt döküldü. Beton yol noktasında ise 2016 yılında 35 kilometre, 2017 yılında da 51 kilometre beton yapıldı. DOKAP ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bu yıl içerisinde ise toplam 250 bin ton asfalt dökmeyi düşünüyoruz. Buda yaklaşık 100 kilometrenin üzerinde asfalt yol demek” dedi.

2018 yılı çalışma programlarında turizme öncelik verdiklerini ifade eden Şahin, “Yakın bir tarihte Görele-Zıva yolu hemen başlayacak. Bulancak-Karatepe yolunda da bütün hazırlıklarımız yapıldı. DOKAP’ın İnişdibi-Kulakkaya yolu da ilk ivedilikle yapılacak” diye konuştu.