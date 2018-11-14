Giresun İl Genel Meclisi'nde üniversiteyi anlattı

Giresun İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısına katılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun İl Genel Meclisi üyelerine Giresun Üniversitesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik yılı yatırımlarını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, öğrenci sayısı artışı ve akademik başarılarıyla da ilgili bilgi verdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, konuşmasında yapımı devam eden Spor Bilimleri ve Turizm Fakültesi ile proje aşamasındaki akademik birimlere, kamulaştırma çalışmalarını anlatarak, akademik ve idari personel eksikliğini dile getirdi.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılındaki öğrenci sayısı artışına ve GRÜ'nün son yıllarda akademik alanda kaydettiği başarıları da anlatan Rektör Prof. Dr. Coşkun “Bu yıl yaklaşık 33 bin öğrencimiz bulunmakta ve bu öğrencilerimizin yaklaşık 20 bini de Giresun merkezdeki Gazipaşa ve Güre yerleşkelerinde eğitim görmektedir. Toplamda 38 farklı ülkeden yaklaşık binin üzerinde uluslararası öğrencimiz, ilimizin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Tüm çalışanlarıyla beraber Giresun Üniversitesi yaklaşık 35 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Giresun Üniversitesi'nin başarılarından da söz eden Rektör Coşkun “Nicel parametrelerdeki yükselişe paralel olarak son iki yıldır açıklanan tüm sıralamalarda üniversitemizin bir yükseliş trendi içinde olduğu görülmektedir. Öyle ki URAP sıralamalarında 2015-2016 yılı itibariyle tüm üniversiteler arasında 108., devlet üniversiteleri arasında 85., 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 38. sırada olan Giresun Üniversitesi 2018-2019 yılında tüm üniversiteler arasında 95., devlet üiversiteleri arasında 78., 2000'den sonra kurulan üniversiteler arasında 33. sıraya yükselmiştir. Yine Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TÜMA-2018) Giresun Üniversitesi'nin 2000'den sonra kurulan üniversiteler arasında 13., Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında da 2. Sırada yer almaktadır. Bu başarıları sebebiyle üniversitemizdeki öğretim elemanlarını kutluyor, akademik olarak onları daha fazla destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda kararlı bir şekilde devam edeceğine inancımız da tamdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Coşkun yaptığı konuşmanın ardından İl Genel Meclisi üyelerinin sorularını cevaplandırdı.