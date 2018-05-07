Giresun İl Genel Meclisi’nde yeni başkan seçildi

Giresun İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantısı Başkan Yardımcısı Hamit Karaoğlanoğlu tarafından başladı. Toplantının gündemi ise milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Meclis Başkanı Abdullah Mürşit Gürel’in yerine yeni başkanın seçimi oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Ziya Köse’nin önerisi ile Ahmet Şahin, CHP Grubu adına ise CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz aday oldu. İki adayın katıldığı yarışta gizli oylama yapıldı. Oylama sonucunda kullanılan 39 oydan Ahmet Şahin 25 Mehmet Yılmaz 4 oy alırken 10 oyda boş çıktı. Bu oy sonuçlarına göre İl Genel Meclisi’nin yeni başkanı ise Ahmet Şahin seçildi.

İl Genel Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ahmet Şahin yaptığı teşekkür konuşmasında “Bu mecliste 4 yıldır birlikte meclis üyesi olarak görev yapıyoruz. Bu süre içerisinde bir takım güzel hizmetlerimiz oldu, yapamadığımız eksiklerimiz oldu ancak bundan sonra istişare içerisinde daha güzel hizmetleri yapacağımıza inanıyorum. Hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı değerlendirmede siyasette kimsenin yerinin boş kalmayacağını ifade ederek birilerinin gidip birilerinin geleceğini söyleyerek yeni seçilen İl Genel Meclisi Başkanına ve aday adaylığı için istifa eden Mürşit Gürel’e başarılar diledi.