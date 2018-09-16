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Giresun İl Özel İdaresi kendi üretimini yapacak

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği saatte 250 ton dere malzemesi, 150 ton kaya malzemesi üretim kapasitesine sahip konkasör tesisi kurdu.


Karadeniz illerinde ender bulunan konkasör tesisiyle ilgili verilen bilgide, tesiste saatte 250 ton dere malzemesi, 150 ton kaya malzemesi üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilerek, "0-7 kırma kum, 7-15 ve 19-25 kırma çakıl ile doğal kum malzemesi üretiliyor. Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Konkasör tesisinde üretilen malzeme ile alt yapı filler, sıcak asfalt ve beton malzemesi karşılayabilecek kapasiteye sahip. Tesis Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ülper şantiyesinde faaliyete geçti ve hizmet vermeye başlayarak üretim yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

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