Özel İdare Genel Sekreterliği yine aynı zaman içinde renksiz ve renkli kilitli parke, renkli ve renksiz bordür, yağmur oluğu ve renkli yağmur oluğu, filler, mıcır, doğal kum, karışık agrega kırma kumunda üretimini yaptığı ifade edildi.

Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Beton ve asfalt malzemeleri üretimi ile birlikte köy yolları, köy grup yolları, grup yolları ve ana yol asfaltlama çalışmaları hızlı ve seri şekilde yapılmasını sağladı. Üretimin önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak ve ihtiyaç duyulan şu ana kadar yapılamayan birçok köy yolu en kısa sürede bitirilecektir. Bilindiği üzere Giresun İl Özel İdaresi Giresun il genelinin tamamında 16 ilçe merkezi ve bağlı köylerinde, köy yollarında sorumluluk bölgelerinde hizmet üretiyor. Bu hizmetler tamamen vatandaş odaklı yapılırken, yapılan işlerinde en kısa sürede bitirilmesi ana hedef olarak ortaya çıkıyor. Gerek muhtarlar ve gerekse vatandaşların Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yaptığı bu hizmetlere olumlu dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Bizler de hiçbir hizmet talebini aksatmamaya çalışıyoruz” denildi.