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20 Kasım 2017 13:56

Giresun İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 55 milyon

Giresun İl Genel Meclisi’nin 2018 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Giresun İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 55 milyon

20 Kasım 2017 13:56


İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Abdullah Mürşit Gürel başkanlığında yapılan toplantıda 2018 yılı İl Özel İdaresi gelir bütçesi görüşülürken, İl Genel Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Hayrettin Öztürk tarafından meclise sunulan raporda 2018 yılı bütçesi 55 milyon lira olarak açıklandı. Komisyon Başkanı Öztürk yaptığı açıklamada “Bütçe komisyonundaki arkadaşlarla 2018 yılı tahmini gelir bütçesinin çalışmalarını tamamladık. Buna göre 2018 yılı tahmini gelir bütçemiz toplamda 55 milyon lira olarak belirlenmiştir” dedi.


İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel’in meclise sunduğu 2018 yılı tahmini bütçesi CHP’li üüyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.




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