Giresun İl Özel İdaresi'nin 5 yıllık karnesi

Giresun İl Genel Meclisi Başkanlığı binası bahçesinde düzenlenen toplantıda Giresun'dan İstanbul'a kadar ulaşan bir yol ağını asfaltladıklarını kaydeden Meclis Başkanı Şahin;” İl Özel İdaresi'ne bağlı Yol Hizmetleri, Su Hizmetleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarıyla önemli yatırımlarda bulunulmuştur. Bu yatırımları detaylandıracak olursak Yol Hizmetleri alanında 2014 yılında 276 kilometre, 2015 yılında 348 kilometre, 2016 yılında 181 kilometre, 2017 yılında 171 kilometre ve 2018 yılında ise 200 kilometre olmak üzere yaklaşık bin 200 kilometre yol asfaltlama çalışması yapılmıştır. Bu yolu kıyaslayacak olursak Giresun'dan İstanbul'a kadar ulaşan bir yol ağını asfaltlamış durumdayız. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yol çalışmamızın önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır"dedi.

Giresun'a 10 milyon liralık içme suyu projesinin de yapıldığını anlatan Şahin; “ Diğer bir çalışmamız ise Su Hizmetleri alanındadır. İçme suyu Projesinde ise 2014 yılında 202 projeye bir milyon 900 bin, 2015 yılında 170 projeye 3 milyon 200 bin, 2016 yılında 97 projeye bir milyon 700 bin, 2017 yılında 106 projeye 2 milyon 900 bin ve 2018 yılında ise devam etmekte olan projelerle birlikte 10 milyon lira yatırım yapılmıştır.” diye konuştu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği ödeneklerinden de ilçelere aktarılan ödeneklerle ilgili de bilgi veren Şahin; “ Bunların yanı sıra Köylere Hizmet Götürme Birliği ödenekleri olarak tüm ilçelere 2014 yılında 13 milyon lira, 2015 yılında 14 milyon lira, 2016 yılında 16 milyon lira, 2017 yılında 30 milyon lira aktarılmış ve bu ödenekler kullanılmıştır. 2018 yılı için belirlenen 51 milyon liralık ödeneğin yarısı gelmiş ve diğer yarısı geldiğinde ise 5 yılda 124 milyon lira ödenek tüm faaliyetlerde kullanılmış olacaktır.” dedi.

“Borcun karşılığında hizmet olmalı”

Giresun İl Özel İdaresi'nin borçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şahin, net bir rakam açıklamazken, önemli olanın yapılan borçlar karşılığında yapılan hizmetin olup olmadığını değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Şahin; “ Her devlet kurumunun borcunun bulunması normaldir. Önemli olan yapılan borcun karşılığının hizmet olarak olması dikkate alınmalıdır. Giresun İl Özel İdaresi yıllık 400 milyon liranın üzerinde bir bütçeye sahiptir. Günlük bir milyon lira girdi ve çıktısı olan bir kurumun kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar kadar borcunun olması normaldir. Kaldı ki Giresun İl Özel İdaresi'nin yaptığı hizmetler ortadadır" diye konuştu.