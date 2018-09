Giresun Kalesi'nde temizlik için gönüllüler aranıyor

150 ülkede eş zamanlı olarak yürütülecek proje kapsamında Giresun Kalesi'nde 15 Eylül Cumartesi günü temizlik yapılacak.

150 ülkede yürütülen “Let's Do It” projesi kapsamında Türkiye ekibinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kader Gültekin ve Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selin Uzun Giresun Kalesi'nin çevre temizliğine dikkat çekmek istediklerini ifade ettiler. Ancak Giresun Kalesi'nde 150 ülkede eş zamanlı olarak temizlik yapacak gönüllülere ihtiyaç olduğunu ifade eden Üniversite Öğrencisi Kader Gültekin “15 Eylül Cumartesi günü Giresun Kalesi'nde halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz çöp toplama kampanyasında çevrecilerin desteğini bekliyoruz. 150 ülkede eş zamanlı yürüyen bu etkinliğin Türkiye-Giresun ayağında amacımıza en güzel şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Let's Do It (Haydi Yapalım!) fikri 2008 yılında Estonya'da başlamış ve 50 bin kişi bir araya gelerek, ülkenin her yerindeki 10 bin ton çöpü 5 saat icinde temizlemeyi başarmışlardır. Bu güne kadar toplam 100'den fazla ülkede temizlik düzenlendi ve 9 milyon gönüllü bu etkinliklerde yer aldı. Let's Do It! modeli 2012 yılı boyunca dünya temizliği (World Cleanup) kampanyasıyla, aralarında Turkiye'nin de bulunduğu cok sayıda ülkede uygulandı. 2012 yılında Türkiye'de 5 noktada yapılan temizliklere yaklasık bin 300 kisi katıldı. Turkiye temizliğine 17 şehirde, 62 farklı noktada, yaklaşık 8 bin kişi olarak devam etti. Boylece 30,4 ton atık ortadan kaldırılmış oldu. Bu seneki temizlik günümüzün tarihi 15 Eylül Cumartesidir. Bu dev temizlik kampanyasına Giresun'dan da katılım bekliyoruz ve bu katılımla Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Giresun Kalesi'ni temizlemek istiyoruz” dedi.