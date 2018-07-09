Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, fındıkta her yıl kamunun açıkladığı tahmini rekoltenin üzerinde bir rekolte gerçekleştiğini ifade ederek, bu yıl açıklanacak rekoltenin yine özel kurumlarla örtüşmeyebileceğini ileri sürdü. Fındık sektöründeki ihracatçıların, üreticilerin rekolteyi en az yanılma payı ile bilmeleri gerektiğini kaydeden Şahin, “Özel sektör kendi rekolte çalışmasını yaptı. Bakanlıkça oluşturulan komisyon ise rekolte çalışmalarını sürdürüyor. Özel sektöre göre rekolte geçen yıla göre biraz düşük. Ancak rakam olarak henüz açıklanacak tahmini rekoltenin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Bakanlıkça kabul edilen Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Ticaret Sanayi Odası, TMO ve Fiskobirlik’ten katılan kişiler tarafından oluşturulan komisyon, resmi rekolte çalışmasında bulunmaktadır. Geçen resmi rekolte 670 bin ton olarak açıklandı fakat 700 bin tonların üzerinde gerçekleşti” dedi.

Yanılma payı en az olan rekolte çalışmasının detaylarını da açıklayan Şahin, “Dünyada rekolte çalışması meyve gözünden başlanarak hasada kadar üç aşamada bir çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de ise bir dönem karanfil sayı da yapılmaktaydı ve bundan vazgeçildi. Şimdi ise sadece hasada yakın bir çalışma yapılmaktadır. En doğru rekolte tahmini için iki önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi çotanaktaki meyve sayısı ve meyvelerin ağırlığıdır. Özel sektör buna göre rekolte çalışması yaptığı için yanılma payı daha azdır. Sadece çotanak sayıp giderseniz yanılma payı çok olacaktır. Çünkü çotanakta sağlam meyve ne kadar bilemezsiniz. İşte bakanlıkça oluşturulan komisyon burada yanılmaktadır. Çünkü komisyonun işi bu değildir. Bu sektöre yatırım yapanlar, bu işin en iyi şekilde doğrusunu bilmek zorundadır. Bu rekolteye göre para yatıracak, ihracatta bağlantılar kuracaktır” şeklinde konuştu.

“Fındık fiyatı 10-12 TL arasında açılış yapar”

Tahmini rekolteye göre bu yıl fındık fiyatlarının 10 ila 12 TL arasından açılış yapabileceğini söyleyen Şahin, “Geçen yıl rekolte 700 bin tonun üzerinde gerçekleşmişti. Bu rekolteden stoklardaki fındık hariç TMO’nun elinde 80 bin ton fındık bulunmaktadır. Bu yıl rekolte ne olursa olsun bu 80 bin ton fındığı da bu rekoltenin üzerine ilave etmek gerekir. Bu durumda serbest piyasada fındık fiyatlarının tahmini olarak 10 ila 12 TL arasında olacağını düşünüyoruz. Resmi olarak açıklanacak rekoltenin bu fiyatı çok fazla değiştirebileceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.