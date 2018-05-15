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15 Mayıs 2018 15:46

Giresun Kudüs’ü yalnız bırakmadı

Giresun’da AK Parti öncülüğünde birçok vatandaş, ABD’nin İsrail işgalini resmileştirmek için gerçekleştirdiği Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararına karşı Kudüs’ün yanında olmak için Atatürk meydanında toplandı.

Giresun Kudüs’ü yalnız bırakmadı

15 Mayıs 2018 15:46

’İşgale Karşı Ses Ver’ sloganıyla yapılan basın açıklamasında İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği katliamlar kınandı.


Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kenan Tatlı, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.


Kudüs’ün Müslümanların kırmızıçizgisi olduğunu ve Kudüs’ün namusunu korumak zorunda olduklarını belirten Tatlı, "Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 59 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldu bittiler ile işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızıçizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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