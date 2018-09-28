Giresun Lezzetleri Festivali başladı

Festival açılışında Giresun mutfağında yer alan vejetaryen yemekler görücüye çıkarken en çok ilgi gören ise 6 kilogram tereyağı, 25 kilogram un kullanılarak 8 kişinin 4 saatte yaptığı 150 kişilik Giresun Yağlısı oldu.

Giresun mutfağının tanıtılacağı “Giresun Lezzetleri” festivaline yürüyüşle start verildi. Giresun Debboy mevkiinden başlayan ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, belediye başkanları, daire amirleri, esnafların ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Botanik Bahçe'de sona erdi.

Yürüyüşün ardından “Giresun Lezzetleri” festivalinin açılış programında konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu “Coğrafya insanların kaderidir diyoruz ya çok doğru bir söz. Bölgemizde de yeşillikler bizim kaderimiz oldu. Mutfağımız bu yeşilliklerden oluştu. Büyüklerimiz otun çeşitlerini yaparak beslendi ve bizler de devam ettiriyoruz. Ülkemizde vejetaryen mutfağında 180 civarında çeşidi olan bir iliz. Bu mutfağın tanıtılması adına düzenlenen bu etkinlik oldukça önemlidir ve bu etkinlikle daha da etkin olmayı umut ediyoruz” dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise “Zengin bir kültüre sahibiz. Marka değeri yükseltmek için doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak yetmiyor, geleneksel tatlarını ve mutfağını da tanıtmak gerekiyor. Bu anlamda bu etkinliği önemsiyorum” diye konuştu.

“Giresun'un 2023 turizm hedefi 500 bin “

Giresun'un 2023 yılında turizm hedefinin 500 bin olduğunu ifade eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise “ Bu düzenlediğimiz 'Giresun Lezzetleri Festivali'nin yıl içerisinde 234 bin kişinin ziyaret ettiği ilimizin tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. İlimize yapılan turizm ziyaretlerinin bu yıl 300 binleri görmesini bekliyoruz. 2023 hedefimiz ise 500 bin turisttir. İlimizi daha çok tanıtmak, dünyaya açmak adına çok değerli çalışma arkadaşlarımızla bu şenliği ortaya koyduk. Turizm pastasından alacağımız pay tanıtımla doğrudan orantılıdır. Bu anlamda İlimizin, Mavigöl, yaylalarımız, Giresun adamız hala tanıtıma ihtiyacı var ve konaklama ve turizm tesisleri için eksik olan altyapı çalışmalarımız devam etmektedir ve edecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun'un mutfağında yer alan yöresel yemek stantları gezildi. Stantlar arasında ise en ilgi çekeni 150 kişilik 4 metrekare büyüklüğünde 25 kilogram un, 6 kilogram tereyağı kullanılarak 8 kişinin çalışmasıyla 4 saatte yapılan Giresun yağlısı oldu. Yapılan yağlı daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Festivalin ve yöresel yemek satanların iki gün boyunca açık kalacağı ifade edildi.