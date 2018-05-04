Geçtiğimiz Cuma günü Giresun merkezli olarak 22 ilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda ankesörlü telefon kullanarak haberleşen mahrem imam yapısına mensup 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüpheli 29 askerin 23’ü muvazzaf olarak TSK içinde görev yapıyordu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun, Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 29 askerden 27’si emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Giresun’da adliyeye sevk edildi.