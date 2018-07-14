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14 Temmuz 2018 14:06

Giresun Müftülüğü’nden “Din istismarı ile mücadele” semineri

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında gerçekleştirilen seminerde FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sergilendiğini ifade etti.

Giresun Müftülüğü’nden “Din istismarı ile mücadele” semineri

14 Temmuz 2018 14:06


Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Giresun Müftülüğü’nde ‘Din istismarı ile mücadele’ semineri gerçekleştirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Ahmet Ünal moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda 15 Temmuz’la ilgili sine vizyonun ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Yahya Solmaz DAEŞ terör örgütü, Ordu Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Dinlek ise FETÖ’nün din istismarı hakkında sunum gerçekleştirdiler.


Başkanlık vaizi Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını ileterek 41 şehirde din istismarıyla ilgili seminerlerin gerçekleştirildiğini belirtti.


Vali Sarıfakıoğulları ise 15 Temmuz 2016 tarihinde çok büyük bir tehlikenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ve milletin azmiyle bertaraf edildiğini belirterek “Bu defteri sonuna kadar kapatacağız. Bu kanalı besleyen hangi etmenler varsa bunları tek tek yok edeceğiz. Bu nedenle hepimizin çok dikkatli ve titiz olması gerekiyor. Sorumluluk noktasında olan arkadaşlarımızın özellikle FETÖ’yle mücadele başta olmak üzere din istismarını kendine amaç edinen örgütlerle mücadele etmesi icap ediyor. Hepimiz personeli ve istihdam kabiliyeti olan birimlerin idarecileriyiz. Bu tehdit tamamen bitmiştir deninceye kadar her an uyanık olacağız. Huzur ve sükûnet ortamında yaşıyorsak, ülkemiz bölünmemiş, işgal edilmemiş, parça parça edilmemiş ise biz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimize ve şehadete yürüyen o kahramanlarımıza borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Biz onlara layık olabilme adına görevlerimizi, sorumluluklarımızı inşallah ziyadesiyle yerine getiririz. Bu aynı zamanda şehitlerimize olan borcumuzdur” ifadelerini kullandı.


Program Vali Sarıfakıoğulları’nın semineri gerçekleştiren Ünal, Solmaz ve Dinlek’e teşekkür etmesiyle sona erdi.




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