Giresun polisinden öğrencilere Samsun gezisi

Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu öğrencileri ile “Minik Ellere Bir Dokunuş” projesi kapsamında öğrenciler Samsun'a götürülerek tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, yaptığı çalışmalarla sosyal alandaki yaşam kalitesini arttıran bir polislik anlayışıdır. Güvenlik hizmetlerinin, halkın katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, vatandaş-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen ve profesyonel rehberler eşliğinde sırasıyla; Canik oyuncak müzesi, Bandırma Vapuru, Amisos Tepesi, Hayvanat Bahçesi, Amazon Adası ve Köyü ve Atatürk Anıtı gezilerek Samsun ilimizin tarihi ve kültürel mekanları hakkında öğrencilerimize tanıtım yapılmış, geniş bilgiler verilmiştir” denildi.