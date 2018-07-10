Giresun Üniversitesi akademik başarı birincisi oldu

Giresun Üniversitesi tüm devlet üniversitelerindeki istatistik bölümlerinde bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ait toplam yayın sayısı, toplam atıf sayısı ve indeks istatistiklerinden elde edilen veriler, uluslararası hakemli yayınlardan oluşan ve akademik yayınlarla ilgili birçok istatistiği barındıran en büyük özet ve atıf veri tabanlarından biri olan “SCOPUS” da kullanılarak değerlendirildi.

Bu değerlendirme sonucunda Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde bulunan 22 İstatistik Bölümü arasında; öğretim üyesi başına yayın, atıf ve h-index sayılarında en yüksek değerlere sahip olarak birinci sırada yer aldı.

Giresun Üniversitesi’nin sadece öğrenci sayısı olarak değil, diğer başarılarıyla da büyüdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bilimsel başarının üniversitelerin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Rektör Coşkun “Giresun Üniversitesi çatısı altında bir bölümün böylesi önemli bir başarı elde etmesi ke bizleri fazlasıyla memnun etti. Akademisyenlerin yapacakları bilimsel çalışmalara üniversite olarak imkanlar ölçüsünde destek verilmektedir ve bu destek devam edecektir. Devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan GRÜ İstatistik Bölümü akademisyenlerini tebrik ederek başarılarının devamını dilerim” dedi.