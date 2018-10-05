Giresun Üniversitesi akademik yükselişini sürdürüyor

sırada yer aldı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2018-2019 Türkiye sıralamasında Giresun Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 33. sırada yer alarak, son yıllarda akademik alanda gösterdiği yükselişini sürdürdü.

URAP tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılan sıralamada Giresun Üniversitesi tüm üniversiteler arasında 108., devlet üniversiteleri arasında 85. ve 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında da 38. sırada yer alırken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde GRÜ, tüm üniversiteler arasında 95., devlet üniversiteleri arasında 78. ve 2000'den sonra kurulan üniversiteler arasında da 33. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

URAP tarafından yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, son iki yıldır açıklanan tüm sıralamalarda Giresun Üniversitesi'nin bir yükseliş trendi içinde olduğunu belirterek bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Elde edilen başarıdan ötürü Giresun Üniversitesi öğretim elemanlarını kutladığını ifade eden Rektör Coşkun, yönetim olarak göreve geldikleri günden bu yana akademik ve bilimsel çalışmaları desteklediklerini, bundan sonra da bu desteğin devam edeceğini sözlerine ekledi.