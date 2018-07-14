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14 Temmuz 2018 10:14

Giresun Üniversitesi Almanya’da tanıtıldı

Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü’nce her yıl Temmuz ayı içerisinde düzenlenen ve geçen yıl yurtdışından 35 ayrı ülkeden öğrencilerin başvuruda bulunduğu Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (GULÖS) bu yıl da birçok ülkede yapıldı.

Giresun Üniversitesi Almanya’da tanıtıldı

14 Temmuz 2018 10:14


Bu kapsamda Almanya’ya giden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, burada sınavları gerçekleştirdikten sonra bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak sınavın yapıldığı DİTİP Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Polat’ı ziyaret ederek sınavla ilgili görüşlerini bildirdi. Daha sonra Avrupa Giresun Derneğini ziyaret eden Rektör Coşkun, üniversiteyi tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


Son olarak Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, burada da üniversite ile ilgili bilgiler vererek ortak çalışma konusunda görüşmelerde bulundu.


Ziyaretlerde Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun’a Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Karaman eşlik etti.




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