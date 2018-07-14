Giresun Üniversitesi Almanya’da tanıtıldı

Bu kapsamda Almanya’ya giden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, burada sınavları gerçekleştirdikten sonra bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak sınavın yapıldığı DİTİP Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Polat’ı ziyaret ederek sınavla ilgili görüşlerini bildirdi. Daha sonra Avrupa Giresun Derneğini ziyaret eden Rektör Coşkun, üniversiteyi tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Son olarak Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, burada da üniversite ile ilgili bilgiler vererek ortak çalışma konusunda görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerde Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun’a Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Karaman eşlik etti.