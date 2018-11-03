Giresun Üniversitesi daha kaliteli eğitim için çalışma başlattı

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Giresun Üniversitesi'nde incelemelerde bulunuldu.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Engin Şahna, Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Doç. Dr. Uğur Akın ve Daire Başkanı Cuma Ay ön saha ziyareti çerçevesinde Giresun Üniversitesi'nin Güre Yerleşkesi'ndeki birimlerde bir takım incelemelerde bulundular.

Üniversitenin yönetimiyle yapılan görüşmenin ardından Kalite Komisyonu üyeleriyle de bir araya gelen değerlendirme takımı üyeleri, merkez kütüphanede yaptığı incelemelerin ardından Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile görüştüler.

Giresun Üniversitesi Rektörü, geleceğe dair önemli çalışmaların planlandığını ve bu nedenle kalite kurulunun yapacağı incelemelere ve sonrasında elde edilecek verilere önem verdiklerini söyledi.

Giresun Üniversitesi'nin her alanda kendisini geliştirebilmesi ve çağın gerektirdiği yenilikleri hızlı bir şekilde üniversiteye entegre edebilmesi için bu ve benzeri çalışmaların zaman zaman yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Cevdet Coşkun, incelemelerde yer alan Değerlendirme Takımı ve GRÜ Kalite Komisyonu üyelerine teşekkür etti.