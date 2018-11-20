Giresun Üniversitesi, Giresun değerlerini unutmadı

Giresun Üniversitesi tarihi Rektörlük salonunda düzenlenen etkinlikte Giresun'a kültür ve sanat alanında kazanımları bulunanların yakınlarına ve kendilerine plaket verildi. Etkinlikte Giresun fotoğraf sergisi ve türküleri seslendirildi.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve görevlilerinin yanı sıra öğrencilerin katıldığı programda konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Üniversitelerin görevlerinin bir amacının da bulundukları şehrin kültür, sanat ve değerlerine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Coşkun, “ Her üniversite bulundukları şehrin hafızasıdır. Oranın kültür ve sanatının gelişmesi ve değerlerinin yaşatılması adına da önemli görevler üstlenmektedir. Bu anlamda başarılı çalışmalara imza atan KARASAM tarafından yine önemli bir etkinlikle değerlerine sahip çıkmıştır bu anlamda Merhum Araştırmacı-Yazar Osman Fikret Topallı, Araştırmacı-Yazar Ömer Erden Menteşoğlu ve yaşayan değerimiz Araştırmacı-Yazar Ayhan Yüksel'i tanıyacağız. Değerlerimizin her biri yaşadıkları bu şehir için kalıcı, geçmişten günümüze ışık tutan kalıcı eserler bırakmışlardır. Bizler de Giresun Üniversitesi olarak bu değerlerimize ve eserlerimize sahip çıkmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmanın ardından merhum Araştırmacı-Yazar Osman Fikret Topallı, Araştırmacı-Yazar Ömer Erden Menteşoğlu'nun yakınlarına ve Ayhan Yüksel'in kendisine günün anısına plaket verildi. Daha sonra gazete, kitap ve fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Etkinlikte Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz Turan'ın kişisel sergisi de yer alırken, Yöresel Sanatçı Ayşe Karaçam Giresun türkülerinden oluşan mini konser verdi.