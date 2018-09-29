Giresun Üniversitesi Rektörü öğrencilerle buluştu

Dr. Cevdet Coşkun, Güre Yerleşkesi girişinde ek kontenjandan yeni kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantları ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Rektör Prof. Dr. Coşkun, öğrencilerin istekleri doğrultusunda kampüslerde iyileştirmeler yaptıklarını belirtti. Giresun Üniversitesini tercih eden öğrencilere, en kaliteli eğitimi vermek için çalıştıklarını ve tam donanımlı olarak buradan mezun olmalarını arzu ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, her bir öğrenciyi en iyi şekilde hayata hazırlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sonunda, GRÜ'ye bu yıl kaydolan öğrencileri tebrik ederek, derdi olan her öğrenciye kapısının daima açık olduğunu söyledi.