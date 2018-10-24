Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Dr. Cevdet Coşkun'un da katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Yüksekokuldaki atölye ve laboratuvarları gezen Rektör ve beraberindekilere, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüksekokuldaki bazı atölyeleri hayırsever iş adamlarının destekleriyle açtıklarını ve hızla gelişen GRÜ'nün benzer yardımlara her zaman açık olduğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Teknik Bilimler MYO bünyesinde yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ayrıca, diğer kurumlarla yapılan işbirlikleriyle bu çalışmaların daha da önem kazanacağını söyledi.

Yüksekokuldaki incelemelerinin ardından Rektör ve üniversite yönetimi Teknik Bilimler MYO Akademik Kurul Toplantına geçti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Cin, Prof. Dr. Canan Çelik, Prof. Dr. Serkan Soylu, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik ve Genel Sekreter A. Tevfik Korkmaz'ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen yaptı. Okulun genel durumu hakkında çeşitli bilgiler veren ve yaptıkları çalışmalara değinen Türkmen'in ardından Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun konuştu.

Teknik Bilimler MYO bünyesinde kaliteli çalışmaların yapıldığını ve son zamanlarda kurulan atölye ve laboratuvarlarla bunların desteklendiğini belirten Prof. Dr. Cevdet Coşkun, yakın zamanda kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ve kuruluş çalışmaları devam eden Teknokent ile GRÜ'nün hem Karadeniz Bölgesi hem de Türkiye'de adından söz ettiren önemli bir marka haline geleceğini söyledi.

Öğrencilerin mezun olmadan alanlarına dair yeterli pratik eğitimi alabilmeleri için 3+1 sistemine geçişi gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Coşkun, yakın zamanda mühendislik fakülteleri için 7+1 şeklinde bir sistem geliştirilerek, buralardaki öğrencilere de bu yöntemin uygulanabileceğini ifade etti.

İnşası devam eden akademik birimlere ve kamulaştırmaya değinen Rektör Coşkun , Turizm Fakültesi binasının bitme noktasına geldiğini ve Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının da hızla devam ettiğini belirterek, yapımı devam eden bu binaları en kısa zamanda eğitim-öğretime açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kamulaştırma konusunda göreve geldikleri günden bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve son olarak Fiskobirlik arazisinin GRÜ'ye kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bunların gerçekleşmesi halinde önemli bir eşiği aşmış olacaklarını belirtti.