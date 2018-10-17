Giresun Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi tarafından Kalite Kurullarının çalışmaları değerlendirildi

Giresun Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi Kalite Kurulları'nın çalışmaları değerlendirildi.

Giresun Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi Kalite Kurullarının, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla düzenledikleri ve her iki üniversitenin bu alandaki çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bulancak Öğretmenevinde yapılan toplantıda, Türkiye'deki üniversitelerde mevcut durum ve buralarda kaliteyi arttırmanın yolları üzerinde durulurken, yurt içi ve yurt dışında bunu gerçekleştiren eğitim kurumlarının çalışmalarına da yer verildi.

Toplantıda, Türkiye'deki üniversitelerin çağa ayak uydurabilmeleri için atılması gereken adımlara dikkat çeken Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bunun gerekli değişim ve dönüşümün sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Kalite Kurullarının, üniversitelerde verimliliğinin arttırılması ve kendilerini geliştirmeleri konusunda çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen Elmas, yükseköğretimde dünya standartlarına ulaşmanın yolunun bu aşamalardan geçtiğini ifade etti.

Toplantıya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve iki üniversitenin Kalite Kurulu üyeleri katıldı.