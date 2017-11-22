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22 Kasım 2017 15:03

Giresun Üniversitesi’nde FETÖ/PDY ile mücadele

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Giresun Üniversitesi’nde FETÖ/PDY ile mücadele

22 Kasım 2017 15:03

Dr. Cevdet Coşkun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun Üniversitesi’nde 5’i akademisyen biri memur olmak üzere 6 kişinin açığa alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Giresun Üniversitesi’nde FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilişkisi bulunanlara yer olmadığını ifade eden Rektör Coşkun, “17/25 Aralık operasyonlarından sonra şahsımız olarak söz konusu yapılanmaya yönelik başlattığım mücadeleyi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise bir rektör olarak sürdürmekteyim. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren tepkimizi ortaya koyup meydanlarda yerimizi aldık. Daha sonrasında ise üniversitemizde FETÖ yapılanmasının uzantılarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Daha önce 23 kişinin ihracını gerçekleştirdiğimizi 30 kişinin ise gri listede yer aldığını ifade etmiştik. Son olarak bu gri listede yer alan biri memur 5’i akademisyen 6 kişiyi açığa alındı.Üniversite olarak en ufak kuşku duyduğumuz kişileri gri listeye alıyoruz daha sonra bilgi ve belgelere dayalı delillerle birlikte açığa alıyoruz. Bu konuda hiçbir şekilde ne mağdur kişiler oluşturan ne de göz yummak gibi bir hata içerisine düşmek istemiyoruz.Bu konuda hiçbir müsemma göstermiyoruz” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Giresun Üniversitesi’nde FETÖ ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Ü.P., Yrd. Doç. Z.Ö., Yrd. Doç. F.K., Yrd. Doç.M.T.,Yrd. Doç. D.Ş. ve memur olarak görev yapan M.Y. açığa alınmıştı.




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