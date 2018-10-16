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Giresun Üniversitesi'nde Stratejik Kurul Toplantısı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) 5.

Stratejik Kurul Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın başkanlığında Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Güre Yerleşkesi Rektörlük Binasında yapılan toplantıya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, üye üniversitelerin rektör yardımcıları, ÜNİ-DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir ile Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal ve Tolgahan Köken katıldı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın başkanlığında olağan gündemiyle toplanan kurul, ÜNİ-DOKAP'ın bölgeye yönelik hazırladığı projeleri ve gelecekte atılacak adımları ele aldı. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne atanan Ekrem Yüce de kısa bir teşekkür konuşması yaparak kurula veda etti.

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