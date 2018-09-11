Giresun Üniversitesi'ndeki akademisyene darp olayı

Rektör Coşkun, sosyal medya hesabı üzerinden “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Bayram Kaya, dört kişi tarafından uğradığı saldırı sonrasında, tedavi altına alındığını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bir akademisyene yapılan bu alçakça saldırıyı kabul etmek mümkün değildir. Giresun Üniversitesi Rektörü olarak hocamıza yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyorum. Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyor, Bayram Kaya hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımında bulundu.

Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise aradığı öğrenildi. Ayrıca olayda Prof. Dr. Bayram Kaya'ya fiili saldırıda bulunduğu öne sürülen akademisyenin ise olayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.