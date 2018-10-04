Giresun Üniversitesi'nden AK Partili vekile ziyaret

TBMM'nin açılmasının ardından Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Giresun Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik yılındaki öğrenci durumuyla ilgili Bilgi veren Rektör Prof. Dr. Coşkun “ÖSYM tarafından açıklanan 2018 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri yüzde 84.89, ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ise yüzde 87.93 oranında bir doluluk seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılı itibariyle üniversitemizde 2018 toplam öğrenci sayısı 31 bin 370 iken, ek yerleştirmeler sonucunda yaklaşık 33 bine ulaşmıştır. Uluslararası öğrencilerimiz için ise 70 ülke öğrencisine kabul mektubu gönderilmiş, 38 ülkeden öğrenci kaydı yapılmıştır” dedi.

Üniversitenin devam eden projeleri ve afiliasyon sonrası döner sermaye payı hakkında da bilgi veren Rektör Cevdet Coşkun “Afiliasyon ile birlikte hastane gelirlerinin artış göstermesi, döner sermaye payımızın artması neticesinde toplam bütçemizin geçmiş yıllara oranla ciddi oranda artış göstereceğini beklemekteyiz. Güre Yerleşkesi gelişim alanı içerisinde bulunan ve yerleşke planında spor komplekslerinin konuşlandırıldığı özel mülkiyet kamulaştırılması tamamlanmış, üniversitemize ait vakıftan bedelsiz devraldığımız parsellerle birleştirilerek Spor Bilimleri Fakültesi konumlandırılmıştır. 2017 yılı yatırım programında yer alan Spor Bilimleri Fakültesinin uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması ihalesi gerçekleştirilmiş ve tamamlanan dokümanlar doğrultusunda yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Toplam kapalı alanı 7 bin 990 metrekare olan söz konusu binanın 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.

Giresun Üniversitesi'nin her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Milletvekili Sabri Öztürk ise “Rektörümüzün ziyaretinden son derece mutlu oldum. Üniversitemizin geleceğe yönelik planlarını ve kısa vadede yapılması gerekenler hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Giresunumuz için çok şey ifade eden üniversitemiz için her zaman elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.