Giresun Üniversitesi’nden memnuniyet giderek artıyor

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi arasında yaptığı “2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması”nda Giresun Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında 49. sırada yer aldı.

Türkiye Üniversite Araştırmaları laboratuvarı tarafından her yıl yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda Giresun Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasına göre 2017’de 52.sırada iken 2018 yılında 109 Devlet, 63 Vakıf Üniversitesi arasında 436 puanla 49. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “TÜMA tarafından yapılan memnuniyet araştırmasına göre 6 alanda anket yapılmaktadır. 109 Devlet Üniversitesi arasında Giresun Üniversitesi memnuniyet sıralaması 2017 yılına göre 3 alanda iyileştirerek anlamlı performans sergilediği görülmektedir. TÜMA tarafından 2018 Yılında yapılan alan bazlı memnuniyet araştırmaları puan ortalamalarına göre ; Araştırma yapılan Devlet Üniversitelerinin “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” Sıralamasına göre, 109 üniversitenin puan ortalaması 65 olurken Giresun Üniversitesi 73 puan ortalamasını yakalayarak 46. sıraya yükseltmiştir. Üniversitelerin’“Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”’sıralamasına göre 109 üniversitenin puan ortalaması 69 olurken Giresun Üniversitesi 74 puan ortalamasını yakalayarak 47. sıraya yükseltmiştir.

Üniversitelerin ’Akademik Destek ve İlgi’ sıralamasına göre 109 üniversitenin puan ortalaması 69 olurken Giresun Üniversitesi de 69 puan ortalamasını yakalayarak yerini korumuştur. Üniversitelerin ’Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ sıralamasına göre; 109 üniversitenin puan ortalaması 67 olurken Giresun Üniversitesi 75 puan ortalamasını yakalayarak 34. sıraya yükseltmiştir. Üniversitelerin ’Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği’ sıralamasına göre 109 üniversitenin puan ortalaması 68 olurken Giresun Üniversitesi 74 puan ortalamasını yakalayarak 2018’de 48. sıraya yükseltmiştir. Üniversitelerin ’Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ sıralamasına göre; 109 üniversitenin puan ortalaması 68 olurken Giresun Üniversitesi 71 puan ortalamasını yakalayarak 51. sıraya yükseltmiştir. Ayrıca,2006 yılından sonra kurulan 57 üniversitenin puan ortalaması 357 iken, Giresun Üniversitesi 436 puanla 13. sırada yer almayı başarmıştır. ÜNİ-DOKAP kapsamında Karadeniz Bölgesinde bulunan 9 Devlet Üniversitesinin arasında ise Üniversitemiz 4. sıraya yerleşmiştir.” denildi.